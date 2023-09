Premio Un Autore per l'Europa, domani la finale ad Alassio

Verrà assegnato ufficialmente domani sera alle 21.30 il premio Un Autore per l'Europa, inserito nella rassegna culturale Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest 2023. Nella centrale Piazza Partigiani, ad Alassio, si confronteranno i finalisti Pier Vittorio Buffa (La casa dell'uva fragola, ed. Piemme), Maria Grazia Calandrone (Dove non mi hai portata, ed. Einaudi), Francesca Giannone (La portalettere, ed.

Nord), Matteo Melchiorre (Il duca, ed. Einaudi) ed Elisabetta Rasy (Dio ci vuole felici, ed. Harper Collins). I loro romanzi, selezionati dalla giuria tecnica del premio, ora sono al vaglio della Giuria degli italianisti, composta da docenti di prestigiose università europee. "Quella tra Premio e Festival della Cultura è un'integrazione che funziona e questi anni lo stanno dimostrando - ha detto il sindaco e assessore alla Cultura Marco Melgrati - Le tre scrittrici e i due scrittori che ospitiamo in finale sono rappresentativi del panorama letterario contemporaneo, tra novità e conferme letterarie".

Il premio, dalla sua istituzione nel 1995, cerca ogni anno il romanzo che meglio sia riuscito a distinguersi nel panorama nazionale. La giuria europea quest'anno è rappresentata dai paesi di Gran Bretagna, Austria, Francia, Spagna, Russia e naturalmente Italia con il presidente del premio, il professore Gian Luigi Beccaria, che coordinerà ogni operazione di voto. La serata vedrà nelle vesti di presentatore Neri Marcorè che, oltre ad intrattenere il pubblico con i suoi lampi artistici, dialogherà con i finalisti per far conoscere al meglio possibile le storie descritte.



