Nucleo polizia locale sventa furti, arresti e denunce

Il Nucleo reati predatori della Polizia locale di Genova questa settimana è intervenuto sette volte sventando altrettanti tentativi di taccheggio di merce per un totale di qualche migliaia di euro. Il 25 agosto un uomo è stato arrestato dal Nucleo centro storico per furto aggravato di merce del valore complessivo di 260 euro. Per l'uomo, un italiano di 25 anni, è stato convalidato l'arresto con l'applicazione dell'obbligo di firma. Il 30 agosto, la stessa pattuglia ha arrestato un cittadino straniero per furto: l'uomo è riuscito a rubare 2300 euro di prodotti cosmetici prima di allontanarsi e far perdere le sue tracce. La Polizia locale però, dopo pochi minuti, è riuscito a intercettarlo mentre cercava di raggiungere la stazione di Brignole. L'arresto è stato convalidato. Il 30 agosto il Nucleo reati predatori si è trovato a sventare altri tre tentativi di furto aggravato.

Tre uomini sono stati colti in flagrante, dopo un'attività di osservazione e pedinamento, mentre cercavano di rubare due telefoni dal valore complessivo di 2600 euro alla Fiumara. Altri due uomini sono stati arrestati per furto aggravato dalla violenza sulle cose. Un loro complice che faceva il palo è stato fermato fuori dal centro commerciale. Le altre due operazioni sono avvenute entrambe in via XX settembre, una all'Upim e l'altra da Zara. Nel primo caso un uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto. Ne secondo caso, fermato un ladro in flagranza.



