Cinque Terre, domenica si inaugura un sentiero per non vedenti

Sarà inaugurato domenica il percorso per ipovedenti e non vedenti che va dal Colle del Telegrafo, nel territorio della Spezia, al Santuario della Madonna di Montenero sopra Riomaggiore, nelle Cinque Terre.

"Negli ultimi anni, proprio su impulso del progetto 'Sentieri per Tutti' del Club Alpino Italiano e con la collaborazione del Comune della Spezia, sono stati prima individuati e poi progressivamente adattati e riqualificati quei percorsi di crinale vocati ad una fruizione sempre più allargata, sia per persone con disabilità sia per attività di riabilitazione da dipendenze o patologie", spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

In occasione di "A ruota libera" , il terzo raduno nazionale di escursionismo adattato, una manifestazione rivolta a persone con mobilità ridotta che si tiene alla Spezia, verrà anche presentato il libro "Sentieri adattati nella provincia della Spezia", guida sugli itinerari percorribili da persone con disabilità redatta dal Cai della Spezia, pioniere nell'utilizzo della "jolette", una carrozzina monoruota utilizzabile su sentieri di montagna non particolarmente scoscesi o impervi.

Nella provincia spezzina la rete sentieristica è molto estesa: solo alle Cinque Terre sono circa 120 i km percorribili, mentre l'Alta Via del Golfo, da Porto Venere a Bocca di Magra, corre attorno alla città per circa 50 km.



