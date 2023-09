Moto pagano in autostrada come camion, la denuncia di UilPa

Dopo il caso del motociclista che al casello tra Genova Est e Bolzaneto ha pagato come se fosse l'autista di un bus ("un'anomalia" ha detto Aspi che provvederà "a risolvere e ai rimborsi"), arriva quello segnalato dai poliziotti della Penitenziaria che sempre in A7 e sempre a Bolzaneto viaggiando in auto pagano come se stessero guidando dei camion. Lo segnala la Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria.

Alcuni degli agenti di Penitenziaria, infatti, una volta giunti alla porta automatica del casello, più volte si sono visti spuntare sullo schermo della macchinetta una tariffa maggiorata di oltre il 20% rispetto a quella prevista per le auto. Un errore nel calcolo del pedaggio che era già stato, appunto, segnalato per gli scooter.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dal personale di Polizia penitenziaria che presta servizio nelle sedi di Genova Pontedecimo e Genova Marassi, che da pendolari utilizzano la tratta autostradale tra Genova Est e Bolzaneto e viceversa - scrive il segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani -.

Possiamo già considerare una brutta sorpresa percorrere una distanza di appena 15 km pagando 1 euro e 10 centesimi, che per quella distanza già una cifra ma addirittura avere la maggiorazione del 20% è davvero un'amara sorpresa".

La denuncia arriva attraverso una nota diffusa insieme alla foto di uno scontrino che attesta il mancato pagamento del pedaggio: da quanto riportato nel biglietto, stampato lo scorso 29 agosto a Bolzaneto, l'auto su cui viaggiava è stata classificata in classe 3, vale a dire quella dei camion a tre assi, che hanno una maggiorazione di circa il 20%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA