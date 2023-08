Lacune piano sicurezza, Ctr boccia dislocamento depositi chimici

Bocciata la pratica del progetto di dislocamento dei depositi chimici nel porto di Genova da parte del Ctr, il comitato tecnico regionale di cui fanno parte vigili del fuoco, capitaneria di porto, Arpal, Asl, Inail oltre a Comune e Regione ha respinto con votazione unanime - quindi anche dello stesso Comune di Genova - il disegno di trasferimento per carenze in tema di sicurezza. La bocciatura del Ctr, che ha ricevuto la documentazione dall'azienda chimica in aprile, non è però una pietra tombale: Superba, che si è intestata il progetto di dislocamento, ha al massimo un paio di settimane per presentare le integrazioni richieste, relative soprattutto nella fase assai delicata della gestione del travaso delle sostanze dalle navi agli impianti di stoccaggio. Superba, che ha ricevuto comunicazione dello stop ieri pomeriggio, è già al lavoro.

Via nazionale e stop del Ctr non sono le uniche spade di Damocle sul progetto di trasferimento dei depositi chimici. A ottobre è atteso il pronunciamento del Tar sui quattro ricorsi presentati dai cittadini di Sampierdarena con il municipio Centro Ovest e da diversi operatori portuali, rispetto all'ok all'istanza di Superba da parte dell'authority portuale.

Pd, "diktat 'o così o così' blocca progetti"

"Nel perfetto stile Toti e Bucci, anche il trasferimento dei depositi chimici è finito nel diktat 'o così o così', azzerando ogni alternativa e confronto con chi evidenzia problematiche rispetto alle decisioni prese. Il risultato: ogni progetto viene rispedito al mittente; non c'è un'idea che riescano a portare a compimento e tutto manca di chiarezza e trasparenza. Alla fine rimane tutto bloccato. Prima la Liguria si libera di questi pesi prima ricomincia a costruire il proprio futuro. Il duo del 'fare' si conferma sempre più il duo del 'fare male'". Lo scrivono in una nota i segretari del Pd ligure Natale e dei dem genovesi Simone D'Angelo. "Per il trasferimento di Carmagnani e Superba da Multeldo a Ponte Somalia, durante le audizioni in Ctr erano state avanzate molte perplessità da parte dei consiglieri del Pd sulla sicurezza del progetto. il Ctr respingendo il piano stesso, di fatto, blocca il trasferimento delle due società - prosegue la nota -. Chiediamo nuovamente a Toti e Bucci, sperando di essere ascoltati, di venire in Consiglio regionale e comunale per chiarire quello che sta succedendo ufficialmente. È il momento di fare una discussione generale sul futuro dei porti liguri, capire quale idea hanno dell'organizzazione del sistema portuale (quello che sembrava una battuta estiva di Tajani sta diventando un punto del programma di governo di Forza Italia), quando partiranno le Zls i cui incomprensibili e oramai insostenibili ritardi stanno danneggiando le imprese liguri, quali priorità infrastrutturali vengono individuate per la crescita del sistema ligure, quanto sta accadendo in riferimento alla realizzazione della diga e la fattibilità del progetto di posizionamento del rigassificatore". Una discussione generale, conclude la nota del Pd "che deve essere fatta pubblicamente e deve essere capace di coalizzare tutte le forze che in questi mesi si sono impegnate per chiedere a chi governa e amministra il territorio di modificare i progetti e aprire il confronto con le comunità".

Toti, non c'è stata alcuna bocciatura

"Sul tema dello spostamento dei depositi chimici non c'è alcun parere negativo, ma solamente il segno che la procedura sta andando avanti all'insegna della correttezza amministrativa". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, risponde alle polemiche sollevate dalle opposizioni in merito alla vicenda dello spostamento dei depositi chimici nel porto di Genova. "Il trasferimento dei depositi chimici non ha subito alcuna bocciatura - scrive Toti -. Si tratta di un chiarimento, peraltro sollecitato dalla Regione, in merito alla competenza a curare il procedimento di Via che, in base al decreto legislativo 152/2006, spetta allo stesso Ministero. Si stanno strumentalizzando a livello politico questioni giuridiche non ancora definite: il fatto che la valutazione di impatto ambientale sia gestita a livello ministeriale è semmai il segno della ponderazione e dell'attenzione che l'amministrazione regionale dedica a questa vicenda". "Stesso discorso vale per la posizione assunta dal Ctr regionale - sottolinea il governatore -, che peraltro riguarda la sola completezza del progetto e non la localizzazione dei depositi chimici: il parere del Ctr chiede semplicemente una maggiore documentazione per affrontare la pratica, manifestando la necessità di approfondire alcuni temi che è giusto che vengano approfonditi. Resta però un tema di fondo - continua il presidente - Il Pd mette tutto in una sorta di macedonia, da temi nazionali che non c'entrano nulla con la vicenda come la proposta di Tajani ad aprire i porti agli investimenti privati fino alla politica portuale. Quel che è certo è che il Pd non ha mai dato una soluzione alternativa alla questione, si è sempre limitato a dire di no. Siamo tutt'orecchi: se hanno un'idea su dove mettere i depositi chimici la rendano nota, ma in due anni di dibattito questa responsabilità non se la sono mai assunta, così come in vent'anni di governo della città non si sono assunti molte altre responsabilità, tanto è vero che i problemi li abbiamo dovuti risolvere noi al loro posto".



