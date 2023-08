Chiavari, chiude parco Rocca per lavori riqualificazione

Da domani chiude il parco di Villa Rocca per consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione e restauro del costo di due milioni di euro che il Comune di Chiavari ha ottenuto dal Pnrr. "Il parco di Villa Rocca è un unicum nel nostro comprensorio, un'oasi verde nel centro storico che rilanceremo grazie ad un lavoro straordinario di tutela del patrimonio verde, di recupero conservativo e miglioramento complessivo degli spazi - spiega il sindaco Federico Messuti - La valorizzazione del parco botanico è strettamente legata a quella di Palazzo Rocca, di cui sono terminati i lavori di restauro delle facciate, e alla sistemazione di piazza Verdi. Un progetto importante per la città sia dal punto di vista culturale che turistico, ma anche inclusivo in quanto verrà migliorata l'accessibilità e avviata la manutenzione straordinaria dell'ascensore di piazza Matteotti". A realizzare il progetto, firmato dagli architetti Fabio Calvi e Silvana Ghigino di Genova, gli ingegneri Paolo Nattero e Luca Sanguineti di Chiavari, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Cema srl e Gruppo Lisi srl.



