Pullman prende fuoco sul raccordo tra La Spezia e Lerici

Un autobus di linea ha preso fuoco questo pomeriggio sul raccordo tra La Spezia e Lerici. Secondo le prime informazioni, il mezzo era vuoto e l'autista sarebbe in salvo. Dal mezzo si è levata una grossa colonna di fumo nero.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che stanno spegnendo l'incendio.

E' stato spento l'incendio del bus Atc che oggi nel primo pomeriggio ha preso fuoco per cause in corso d'accertamento mentre stava percorrendo il raccordo autostradale tra La Spezia e Lerici. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. L'autista del bus è sceso incolume e lanciato l'allarme. Nessun'altra persona era a bordo. Il traffico è stato fermato e deviato dal personale di Salt fino a quando la la carcassa del bus non è stata rimossa.



