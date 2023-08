Precipita nel dirupo, escursionista grave al Santa Corona

Un escursionista ha riportato un grave trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato in "codice rosso" all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere caduto in un dirupo, mentre si trovava nel bosco con alcune persone del posto, in località Chiesa San Giovanni dei Prati, nel territorio comunale di Molini di Triora, in alta valle Argentina.

L'uomo, che dalle prime informazioni avrebbe 50 anni, è finito in un canalone ed è stato intubato. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma a quanto pare sarebbe scivolato.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e il soccorso alpino con il personale sanitario, che ha allertato l'elicottero. Dall'elisoccorso Grifo si sono calati medico e infermiere, che hanno subito stabilizzato il paziente e successivamente è stato necessario procedere a delle operazioni di disboscamento attorno al luogo dell'incidente, per consentire al velivolo di verricellare il ferito.



