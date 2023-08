Musica sport e cibo protagonisti nel settembre di S. Margherita

Raphael Gualazzi, Paolo Cevoli, l'Irish Music Festival, il Sant'in Jazz e il Premio Berlin. Ma anche il Santa Cross Triathlon e la Gara di Pesto. Santa Margherita si prepara al finale di stagione e lo fa ad alto livello. sarà la giusta coda di un'estate all'insegna del tutto esaurito e della qualità dell'intrattenimento.

Il cantante e pianista Gualazzi si esibirà domenica 10 settembre alle 21:30 all'anfiteatro Bindi. Niente concerto de Le Vibrazioni il 5 settembre, annullato dieci giorni prima dagli organizzatori "a seguito di alcune richieste extra contrattuali difficilmente attuabili" (come si legge nella nota inviata dall'agenzia stessa), settembre si aprirà con la seconda parte della rassegna Sant'in Jazz giunta alla IX edizione e dedicata al jazz tradizionale; due concerti l'1 e il 2 settembre all'anfiteatro Bindi.

Serata di musica e solidarietà invece domenica 3 settembre con il concerto Genova per Noi, il Cielo in una Piazza organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Chiavari. Il 5 settembre il Cisi - Università di Genova consegnerà il premio Berlin al professor Carlo Galli. Il giorno seguente, 6 settembre, ultimo appuntamento della rassegna Stand Up Comedy con lo spettacolo di Paolo Cevoli.

Venerdì 8 e sabato 9 settembre sarà l'occasione per attraversare virtualmente la manica e raggiungere l'isola di smeraldo con le sonorità irlandesi dei Birkin Tree e l'Ensemble Sangineto.

Non solo musica però. Anche lo sport sarà protagonista con la seconda edizione del Santa Cross Triathlon, domenica 17 settembre; mentre la tradizionale Gara di Pesto quest'anno è stata posticipata al 22 settembre. Tutti gli eventi saranno consultabili sul sito turistico del Comune di Santa Margherita Ligure "www.livesanta.it"



