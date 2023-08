In fiamme un container di carta sull'Autofiori

Un container che trasportava carta trainato da un mezzo della ditta "Riviera Recuperi" è andato in fiamme, verso le 6.10, sulla corsia di decelerazione dell'area di servizio di Castellaro dell'Autofiori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme in poco tempo. Il conducente del mezzo ha subito sganciato il rimorchio, alla vista del fumo.

Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell'incendio. Il traffico sul'A10 non ha subito ripercussioni.





