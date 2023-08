Sospettati furto in fuga si schiantano contro auto carabinieri

Da tempo i residenti di Mallare, Altare e comuni limitrofi avevano segnalato la presenza frequente di uno scooterone grigio in concomitanza di furti perpetrati o tentati nelle abitazioni. Passeggero e conducente sarebbero stati visti osservare le case e percorrere strade sterrate di collegamento lontane da sguardi indiscreti, fatta eccezione per quelli di pochi attenti residenti, tutti atteggiamenti che hanno generato nel tempo più di un sospetto.

Così quando il 24 agosto è arrivata l'ennesima segnalazione la pattuglia dei Carabinieri di Altare, che in quel momento stava perlustrando proprio Mallare, ha intercettato il motociclo e ha fermato la 'Gazzella' in mezzo alla carreggiata intimando l'alt al conducente. Questo, trovatosi i Carabinieri di fronte, ha deciso di rischiare passado tra l'auto dell'Arma e il marciapiede. Ma non ci è riuscito ed è andato a schiantarsi contro la macchina dei carabinieri. Il guidatore dello scooter si è dato alla fuga mentre il passeggero, malconcio, non ce l'ha fatta a scappare. Prima ha cercato di sottrarsi agli accertamenti spintonando una carabiniera che gli si era avvicinata per prestargli soccorso. La militare è riuscita a vincere la resistenza in pochi istanti e l'uomo, un ragazzo di Torino di 25 anni, è stato identificato e denunciato. La targa dello scooter è risultata falsificata e ne sottosella sono stati trovati arnesi atti allo scasso come una mola con batterie ricaricabili, grossi cacciaviti, dischi con taglio in diamante per acciaio e un attrezzo artigianale idoneo alla forzatura di infissi e casseforti. Addosso all'uomo sono stati trovati uno spray urticante, guanti antiscivolo, berretto con visiera e una radio trasmittente.



