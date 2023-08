Pirlo, amo la pressione è giusto che ci sia

Andrea Pirlo volta subito pagina dopo la sconfitta casalinga della sua Sampdoria col Pisa e in vista della gara di domani al Ferraris col Venezia tira dritto: "È giusto che ci sia pressione in piazze così blasonate come quella blucerchiata - ha detto -, amo avere pressione addosso altrimenti non avrei alcuno stimolo per lavorare". Pirlo sa benissimo che dopo il ko con i toscani sicuramente il pubblico si attende un pronto riscatto dai blucerchiati e indica la ricetta: "Conoscevamo la difficoltà della Serie B, è un campionato tosto e aggressivo con squadre che hanno forza anche a livello fisico. Sapevamo benissimo cosa ci stava aspettando, nessuna sorpresa ma è chiaro che stiamo parlando di un calcio diverso rispetto alla Serie A. Non cerchiamo alibi, dobbiamo pensare soltanto a giocare con la stessa intensità e aggressività dei nostri avversari ", continua Pirlo che poi parla del Venezia e avverte i suoi ragazzi : "Loro sono senza dubbio una squadra accreditata per tornare in Serie A, sono forti e hanno calciatori di qualità ", prosegue l'allenatore che annuncia anche rotazioni rispetto alla gara col Pisa ed è probabile che scendano in campo dal primo minuto Borini e Ricci, pezzi pregiati della campagna acquisti che sono tornati al top della condizione e avevano già dimostrato il loro valore nel match con i toscani. Mancheranno invece gli infortunati Benedetti ed Esposito.

Per quanto riguarda il mercato "vorrei che finisse subito - ha concluso Pirlo , non è semplice vedere giocatori che vanno e vengono. Abbiamo iniziato a lavorare da oltre un mese e sono arrivati altri rinforzi che vanno messi in carreggiata. Per il resto sono soddisfatto: abbiamo il portiere, anche il difensore è arrivato. Adesso manca soltanto l'attaccante".



