Liguria, dopo forte pioggia la burrasca, vento a 100 km/h

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Liguria, sia durante la notte appena passata che stamani. Il forte vento di burrasca, per cui vige un avviso da parte di Arpal, ha abbattuto rami e alberi un po' ovunque nel centro-levate ligure, oltre a coperture di cantieri, teloni dei dehors e materiali pericolanti.

A Rapallo, la furia del vento ha abbattuto alcuni alberi così come nello spezzino, che ieri a causa del nubifragio, ha patito anche molti allagamenti ma senza particolari criticità. Nella notte si sono registrare raffiche lungo la costa fino a 94.7 km/h ad Arenzano Porto mentre sui rilievi 88.9 km/h a Monte Pennello (Genova). Il mare, alla boa di Capo Mele, è molto mosso e ha una temperatura che sfiora i 26 gradi centigradi.



