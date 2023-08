Esplosione palazzina, procura apre fascicolo contro ignoti

La procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo e lesioni, al momento contro ignoti, per chiarire i contorni dell'esplosione avvenuta domenica scorsa in piazza Vecchia, a Soldano (Imperia).

Nell'esplosione sono rimasti feriti in modo grave tre cittadini francesi abitanti a Marsiglia: Jonathan Fortunato, 37 anni, figlio del proprietario dell'alloggio, Louis Lesser e Jean Cristophe Perez, entrambi di 25 anni. Lesser e Perez versano in condizioni gravissime al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova.

Le indagini sono state affidate al sostituto procuratore Antonella Politi. Stando a una prima ricostruzione, sembra che i tre stessero festeggiando il compleanno di Jonathan Fortunato quando probabilmente a causa di una fuga di gas si è innescata una potente esplosione che ha sventrato la palazzina, parzialmente crollata.

Tre, in totale, gli edifici dichiarati inagibili e cinque le persone sfollate. La strada provinciale della val Crosia è stata chiusa al traffico per motivi precauzionali ed è stata aperta una viabilità alternativa con senso unico alternato regolato da un semaforo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA