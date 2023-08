Toti, Genova ha reagito con grande responsabilità

"Genova, la città metropolitana e nel suo complesso il comune, è stata l'epicentro del maltempo.

che ha colpito la nostra regione, maltempo che ancora non ha esaurito i suoi effetti. Fino alle 15 resteremo in allerta arancione e poi fino alla mezzanotte si prosegue con un allerta gialla. Poi la probabilità di temporali diventa bassa ancora per qualche ora, il che non vuol dire che non potrebbero esserci dei fenomeni isolati, ma nel complesso cala l'impatto". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi durante il briefing nella sala operativa della Protezione civile di Genova.

"Ancora una volta - ha sottolineato Toti ringraziando la Protezione civile, Arpal e i volontari impegnati la notte scorsa - si sia dimostrata la capacità di previsione del nostro centro meteo: quello che ci aspettavamo è sostanzialmente successo con millimetrica precisione sulla città di Genova. Sono caduti nelle ultime 24 ore all'incirca 200 mm d'acqua e con alcuni picchi di 80 mm in una sola ora ieri intorno alla mezzanotte. In questo momento una 'coda' della perturbazione sta colpendo il Levante.

Se ci saranno fenomeni più violenti ce aspettiamo su Centro Levante e non sul Centro Ponente dove l'intensità della perturbazione è circa la metà di quella che ha colpito città metropolitana".

Per quanto riguarda i danni "il bilancio tutto sommato è lieve - ha conclusoToti -, anche perché le persone hanno messo grande attenzione, segno che ormai si prendono seriamente le indicazioni che vengono date dalla sala di protezione civile. La città ha reagito con grande responsabilità".



