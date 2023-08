Riprende a piovere sulla Liguria, perturbazione ora su spezzino

Ricomincia a piovere su Genova, ancora alle prese con qualche allagamento dovuto alle importanti precipitazioni della scorsa notte. "Il 'minimo' sul mar Ligure - dicono gli esperti dell'Arpal - genera una rotazione di masse d'aria che sta originando strutture temporalesche organizzate in particolare sul levante ligure". La perturbazione infatti si sta spostando verso lo spezzino dove la pioggia adesso è particolarmente intesa. A Carro, nell'entroterra della Spezia, sono caduti 45mm in un'ora.

A Genova prosegue l'incessante lavoro dei vigili del fuoco, straordinariamente impegnati già da ieri sera non solo per la caduta degli alberi ma anche per soccorrere persone rimaste intrappolate dall'acqua in alcuni sottopassi. Particolarmente delicato è stato l'intervento presso l'istituto pediatrico Gaslini: un albero caduto ha tranciato il tubo di collegamento dell'ossigeno dal deposito alla struttura costringendo l'evacuazione temporanea del pronto soccorso.



