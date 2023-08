Palazzina esplosa nell'Imperiese messa in sicurezza dai Vvf

I vigili del fuoco del gruppo Urban Search and Rescue (Usar) del Piemonte e della Liguria hanno lavorato tutta la notte per garantire la messa in sicurezza dalla palazzina sventrata da un'esplosione ieri mattina in piazza Vecchia a Soldano, nell'Imperiese, per una probabile fuga di gas. Tre le persone gravemente ferite nell'esplosione: Jonathan Fortunato, 37 anni, figlio del proprietario dell'alloggio, che utilizzava saltuariamente e i suoi ospiti Luis Kesser e Jean-Christophe Perez, di 25 anni. Due di loro sono ricoverati al Centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova e sono in condizioni critiche, mantenuti in coma farmacologico, il terzo è ricoverato al Cto di Torino.

La puntellatura dello stabile serve anche per consentire ai soccorritori di proseguire le ricerche sotto le macerie e soprattutto per escludere la presenza di altre persone coinvolte nel crollo. Il lavoro da svolgere viene pianificato dallo staff dirigenziale sull'Unità di Comando Locale allestita come Posto di Comando Avanzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA