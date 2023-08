Maltempo: nel comune di Sarzana oltre 127 mm di pioggia

Secondo i dati dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure dall'inizio dell'evento meteorologico, fino alle 13 circa "solo su Sarzana si sono accumulati 127.40 mm di pioggia e a Marinella, in una sola ora tra le 10 e le 11 del mattino, oltre 40mm di pioggia".

Lo si legge in una nota del Comune di Sarzana dove dall'inizio dell'allerta arancione è operativo il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Cristina Ponzanelli.

Innumerevoli sono le segnalazioni di piccoli allagamenti monitorati con attenzione già dalla notte scorsa.

"Il livello massimo di allerta per i temporali è arancione ed è quello che ci troviamo a vivere - ha detto Ponzanelli -. Un temporale può scatenarsi in pochissimi minuti e non è prevedibile il luogo esatto della precipitazione. L'invito è quello di segnalare ogni problematica al Coc e di evitare ogni spostamento non strettamente necessario. Le precipitazioni su Sarzana sono state molto importanti e concentrate su pochissime ore ma dall'inizio dell'allerta stiamo monitorando e intervenendo con le squadre di protezione civile, vigili del fuoco, uffici tecnici comunali e polizia locale".



