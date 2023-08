Maltempo Liguria, con nubifragio 80 mm pioggia in meno di un'ora

Il nubifragio che si è abbattuto la scorsa notte sulla città di Genova non ha provocato alcuna particolare criticità se non allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. L'attesa perturbazione che ha portato alla proroga dell'allerta arancione fino alle 15 di oggi, una cella temporalesca autorigenerante, ha portato solo sulla città di Genova 80 millimetri di pioggia in meno di un'ora e centinaia di fulmini.

Allagata Rapallo: anche in questo caso in meno di un'ora si sono accumulati oltre 65 millimetri di pioggia mista a brandine.

I frequenti black out elettrici hanno mandato in tilt l'impianto di collettamento delle acque bianche, che avrebbe appunto dovuto evitare gli allagamenti. Un fulmine ha abbattuto un grosso albero.

Nello spezzino due fulmini hanno colpito rispettivamente una casa a Tavarone di Maissana (non si registrano feriti) e un bosco a Bolano generando incendi che sono stati agevolmente spenti dai vigili del fuoco.



