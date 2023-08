Maltempo: assessore ligure, restiamo in assetto di allerta

"Stiamo monitorando con la dovuta attenzione il Levante ligure che ieri è stato meno colpito e oggi invece ha dei picchi da 30 40 mm di pioggia sull'ora, picchi che vanno assolutamente attenzionati". Lo ha detto l'assessore ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone durante il briefing tenuto nella sala operativa della Protezione civile.

"Rispetto alla pioggia abbiamo detto "nessuno abbassi la guardia" e credo che quel messaggio sia passato in maniera molto decisa" ha detto Giampedrone che ha confermato la "massima attenzione anche se i fenomeni con il passare delle ore potrebbero essere residuali. La sala operativa resterà comunque in assetto da allerta meteo, per qualsiasi evenienza ed esigenza che dovesse verificarsi".



