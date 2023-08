Terminato alle 15 il massimo allerta per temporali la Liguria entra in allerta gialla fino alla mezzanotte. Contestualmente parte l'avviso per vento e mareggiate. Arpal ha infatti previsto un rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul Centro-Ponente e fino a burrasca sul Levante. Per quanto riguarda le condizioni meteo marine, deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.



