Fulmine incendia fuoriuscita funzionale rigassificatore Spezia

La scorsa notte un fulmine ha incendiato una fuoriuscita funzionale di gas dall'impianto Snam del rigassificatore di Panigaglia, nel golfo della Spezia.

Secondo quanto appreso, l'impianto era andato in autoprotezione a seguito di blackout elettrico, con una fuoriuscita di gas prevista in questi casi. La fiammata è stata immediatamente spenta dal personale del rigassificatore senza che ci siano stati danni alla struttura. Dell'evento, notato da diversi residenti e che aveva creato qualche preoccupazione, sono stati avvertiti vigili del fuoco e capitaneria di porto. L'impianto è poi tornato in funzione regolarmente.



