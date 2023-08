Fermato con 50 grammi di cocaina tenta la fuga, arrestato

Un uomo di 44 anni, fermato per un controllo dalla polizia finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, si è dato alla fuga liberandosi di un involucro, poi recuperato, dentro il quale sono state trovate 119 dosi di cocaina, per un peso totale di 50 grammi.

Dopo esser stato fermato la Squadra mobile ha perquisito anche la sua abitazione dove sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione, altre 2 dosi di cocaina e 2 mila euro in contanti, oltre ai circa 700 euro che aveva addosso nel portafogli. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.





