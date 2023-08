I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 50 anni di Sestri Levante condannato in via definitiva per una violenza sessuale commessa nel 2015. L'uomo deve espiare una pena di 5 anni. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo e hanno eseguito l'ordinanza. L'uomo si trova ora nel carcere di Genova Pontedecimo.



