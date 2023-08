Alvini, soddisfatto del percorso e spero che Verde rimanga

Seconda trasferta consecutiva, con in mezzo un turno di riposo, per lo Spezia di Massimiliano Alvini. Ai bianchi il compito di testare per primi il Ceravolo di Catanzaro, stadio appena omologato per la serie B, contro una neopromossa che viaggia sulle ali dell'entusiasmo.

"E' importante calarsi nel campionato di serie B, nelle sue tantissime insidie. L'atteggiamento e lo spirito con cui lo affronti sono fondamentali. Queste prime due giornate faccio fatica a identificare una favorita - dice in conferenza -. Il Catanzaro ha identità precisa e qualità importanti, mister Vivarini è un amico che ho incontrato diverse volte. Grande rispetto per loro, sarà bello ritrovare la prima di quello stadio in serie B dopo tanti anni".

Reca e Wisniewski i due assenti sicuri, entrambi infortunati.

Nell'undici iniziale tornerà Verde, uno dei senatori della squadra. "Non so quali saranno gli sviluppi del mercato, mi auguro che Verde rimanga qui - dice Alvini -. E' dentro il progetto e mi aspetto dia il meglio di sé per sé stesso e per la squadra". Due i nuovi arrivi. "Non conoscevo Gelashvili, mi fido di chi lo ha portato, mentre Corradini è un giovane che deve fare un certo percorso".

La prima giornata ha mostrato uno Spezia molto a suo agio ad attaccare e meno a difendere. "E' un percorso nuovo il nostro, sono soddisfatto. Vorrei vedere entusiasmo attorno alla squadra, ce la stiamo mettendo tutta con serietà e professionalità.

Dovete capire il nostro lavoro, siamo reduci da una retrocessione e ci stiamo mettendo il massimo impegno. Spero di giocare al più presto al Picco e far sorridere i tifosi. Il nostro focus è tutto lì".



