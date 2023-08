Schianto in scooter nella notte, uomo in prognosi riservata

Un uomo di 33 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le ferite riportate in un incidente in moto avvenuto verso le 4 in corso Repubblica a Camporosso (Imperia).

La dinamica è ancora da accertare. E' stato un passante a dare l'allarme quando ha visto l'uomo ferito a terra. Nessuno però avrebbe assistito all'impatto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha intubato l'uomo e ha allertato l'elisoccorso Grifo che ha trasferito l'uomo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il ferito ha riportato fratture multiple agli arti e ora è in prognosi riservata.



