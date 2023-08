Mareggiata e vento forte, chiusi sopraelevata e accessi al mare

A seguito dell'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede burrasca forte di vento da oggi a martedì 29 agosto e mareggiate intense per domani, il Comune di Genova ha adottato le previste misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Fino a martedì 29 agosto è fatto divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Chiusi cimiteri e parchi, già chiusi per allerta arancione per temporali. Per domani, è prevista la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale.



