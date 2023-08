Fiamme in deposito materiali riciclo, all'opera Vvf e Arpal

Sono in corso da stamani le operazioni di spegnimento di materiale depositato in una ditta di riciclo rifiuti in via Gramsci, a Sant'Olcese. L'incendio, di notevoli proporzioni, sta interessando ampie tettoie di copertura dell'area esterna al capannone. I Vigili del fuoco, intervenuti in forze con diverse squadre, autobotti, funzionario di guardia, stanno preservando l'adiacente bosco oltre che intervenire sullo spegnimento. Sul posto anche Polizia e i tecnici di Arpal per i controlli di carattere ambientale.





