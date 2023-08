Esplosione sventra palazzina, tre feriti

Tre uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti nell'esplosione della palazzina di piazza Vecchia, a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia. Sono stati portati in ospedale, uno è stato intubato. Hanno riportato politraumi e una percentuale di ustioni sul corpo molto alta. Ancora in corso di accertamento le cause della potente deflagrazione, che ha sventrato la palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di estrarre il terzo occupante dell'alloggio anche grazie all'impiego dei nuclei cinofili.

Urla tra le macerie, i soccorsi rispondono: 'Siamo qua'

Urla provengono dall'interno palazzina sventrata da un'esplosione in piazza Vecchia a Soldano, nell'Imperiese. I soccorritori presenti sul posto hanno subito risposto 'Siamo qua' ma non è facile individuare il ferito, visto che la potente deflagrazione ha sventrato l'appartamento e le macerie hanno formato alti cumuli. I vigili del fuoco stanno cercando di entrare da più parti, anche dai piani superiori con una scala.

I vigili del fuoco salvano anche un cagnolino

I vigili del fuoco hanno salvato anche un cagnolino dalle macerie della palazzina esplosa a Soldano, nell'Imperiese. Intanto si continua a scavare tra le macerie, si teme infatti la presenza di una quarta persona. Al momento il bilancio ufficiale è di tre feriti.

