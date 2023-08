Calcio: Genoa; Gilardino 'Retegui? Grandi margini miglioramento'

"Retegui merita di essere il centravanti della Nazionale italiana? E' un giocatore bravo, che arriva da un altro tipo di campionato e da da un altro tipo di lavoro. Ha grandissime qualità fisiche, e margini di miglioramento molto importanti. Si è messo a disposizione del gruppo, sono contento per noi e per lui. Quanti gol deve fare col Genoa per rendermi contento? Spero faccia quelli che ci servano a raggiungere 40 punti". E' quanto detto a Sky Sport da Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, riguardo al suo centravanti Mateo Retegui, autore del gol decisivo per la vittoria rossoblù sulla Lazio stasera all'Olimpico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA