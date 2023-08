Santa Margherita Ligure, bando per alienazione 'La Mandragola'

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha pubblicato un nuovo bando di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "La Mandragola" in via dei Mulini a Paraggi ma già in territorio del comune di Portofino.

La perizia tecnica di valutazione ha fissato a 1.410.000 il valore di mercato. L'immobile è un ex mulino su tre livelli acquistato dal Comune di Santa Margherita Ligure negli anni 1912-13 che ha subito nel tempo cambi di destinazione d'uso fino ad essere adibito, da ultimo, ad attività di ristorazione.

Il termine di presentazione offerte è fissato per le 12.00 del 29 settembre 2023. L'asta pubblica si terrà nell'aula consiliare il 3 ottobre 2023 alle ore 9:30.

A questo link è disponibile tutta la documentazione relativa https://comunesml.it/it/news/avviso-dasta-pubblica-per-alienazio ne-immobile-denominato-la-mandragola-ed-immobile-ad-uso-cabina-e nel



