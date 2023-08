Pontedecimo, sequestrati 800 grammi di crack, due arresti

Ottocento grammi di cocaina 'crack', in parte confezionata e in parte sfusa, un notevole quantitativo di coca ancora da 'cucinare' e circa 2.300 euro in contanti sono stati sequestrati ieri in un appartamento a Pontedecimo (Genova).

L'operazione congiunta del Gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale e del Nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Genova Centro, ha anche portato all'arresto di due persone domiciliate nell'alloggio perquisito.

I due erano stati individuati nell'ambito di indagini antidroga nel centro storico di Genova, circostanza che ha fatto scattare il mandato di perquisizione da parte della Procura di Genova.





