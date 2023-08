Liguria, Arpal emette massimo allerta per temporali

Massimo allerta in Liguria per l'ondata di maltempo che si abbatterà sulla regione a partire da questa sera. Arpal ha infatti emesso un bollettino di 'allerta arancione' a partire da domani alle 7 ma già dalla mezzanotte il sistema di Protezione civile entrerà in allerta gialla.

L'intensa ondata di calore dell'ultima settimana ha accumulato ingenti quantità di energia che da oggi a lunedì contrasteranno l'irruzione fredda in discesa dall'Atlantico. Uno scontro fra masse d'aria opposte che, sulla Liguria, inizierà a manifestarsi questa sera con i primi isolati temporali localmente forti. L'instabilità durante la notte andrà a umidificare tutta la colonna d'aria, favorendo fenomeni temporaleschi pre-frontali: con il passare delle ore, saranno più probabili e strutturati, anche se è impossibile predire la loro precisa collocazione.

L'approssimarsi del fronte vero e proprio domenica determinerà una temporanea attenuazione, con finestre anche soleggiate, prima del transito della massa più fredda, accompagnata dalla formazione di una significativa depressione- Domani l'ingresso dell'intensa perturbazione nel Mediterraneo porterà un ulteriore aumento dell'instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati che potranno essere stazionari a partire dalla mattina. Da metà giornata le precipitazioni si intensificheranno, tra moderate e forti, con cumulate elevate e possibili cumulate molto elevate, in particolare sul centro-levante della Liguria. E' previsto un rinforzo dei venti intorno ai 50-60 km/h meridionali sul levante e in serata da nord sul genovesato. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



