Incendio tra Borghetto S.Spirito e Toirano, in azione elicotteri

Un vasto incendio alimentato dal forte vento sta interessando i boschi tra Boschetto santo Spirito e Toirano, nel savonese. In azione due elicotteri regionali oltre a Vigili del fuoco e volontari Aib a terra. A causa del forte vento, non c'è l'autorizzazione al decollo del Canadair. Le fiamme si stanno spostando verso Ceriale e verso Borghetto. Al momento però rimangono lontano dalle case.

In zona passa la rete elettrica che alimenta la ferrovia che potrebbe essere disattivata.



