Coca tra il pepe e il cumino dal Perù, arrestato a Savona

Riceve dal Perù un pacco pieno di spezie 'mescolati' a cocaina ma appena lo ritira viene arrestato dalla polizia. E' successo a Savona. L'uomo, un cittadino ecuadoriano di 25 anni, è stato arrestato.

L'attività investigativa era stata avviata su impulso del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della Polizia e della direzione centrale per i servizi antidroga, in ambito di collaborazione internazionale, quando l' autorità peruviana aveva intercettato il pacco contenente pepe e cumino al cui interno era nascosta cocaina per 3 chilogrammi.

Gli uomini della Squadra Mobile di Savona, che avevano preso in consegna il pacco appena sbarcato all'aeroporto di Malpensa, si sono poi 'travestiti' da fattorini e hanno recapitato il pacco al destinatario il quale, dopo averlo ritirato, è stato subito arrestato.

La perquisizione nell'abitazione in uso all'indagato ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori dosi di droga pronte allo spaccio. L'arrestato, al termine degli accertamenti, è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi.



