Cinque Terre, un vino racconta la rinascita di Tramonti

Alle Cinque Terre compie dieci anni il progetto di rinascita di Tramonti, tratto di costa terrazzata che un manipolo di volontari ha salvato dall'abbandono a partire dal 2013. "I vigneti di questa zona erano curati da famiglie che si tramandavano da generazione in generazione il possesso della terra e le tecniche di coltivazione. Poi qualcosa si è inceppato, i nati dopo la seconda guerra mondiale non hanno raccolto, salvo alcune eccezioni, questa eredità", spiega Gianni Paxia, presidente dell'associazione Per Tramonti che è riuscita a invertire il trend.

"Con l'aiuto dell'ufficio Tramonti del Comune della Spezia, è stato possibile prendere contatti con i proprietari che stavano abbandonando i terreni ed è stato loro proposto di cedere i terreni in comodato gratuito per un periodo di 20 anni". Il risultato: centinaia di nuovi impianti e un vino che racconta questo piccolo miracolo, il Cimento appunto. "Negli anni la risposta delle persone che non potevano più prendersi cura dei terreni è cresciuta - assicura Paxia -. Altri, figli e nipoti, hanno seguito la stessa strada, riprendendo il lavoro eroico delle loro famiglie. I risultati si vedono: dove c'erano cespugli e muri crollati, ci sono ora di nuovo i vigneti". Da quest'anno il progetto, che si appoggia alla cantina Prima Terra, si avvale della partnership dell'azienda agricola Possa di Riomaggiore, che garantirà al continuità del percorso.





