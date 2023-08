Cinghiale in autostrada, motociclista lo travolge e cade

Un cinghiale che stava attraversando l'A12 tra Recco Chiavari e Rapallo è stato investito in pieno da un motociclista. E' successo ieri sera.

L'uomo è caduto riportando diversi traumi ed è stato soccorso e stabilizzato dalla Croce rossa di Chiavari con il personale del 118. Il motociclista è stato trasferito in codice rosso al San Martino di Genova, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il cinghiale è morto e la carcassa rimossa. Polizia stradale e i tecnici di Autostrade stanno cercando di capire come l'ungulato abbia potuto accedere alle corsie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA