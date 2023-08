Serie B, il Pisa espugna Genova: Sampdoria ko

Sorride il Pisa di Alberto Aquilani che debutta in serie B con tre punti pesantissimi sul campo della Sampdoria. Finisce 2-0, un rete per tempo di Matteo Tramoni e Arena mettono il sigillo a questo successo. I toscani passano in vantaggio dopo 14' quando il portiere blucerchiato Stankovic commette un erroraccio sbagliando un passaggio con i piedi indirizzato a Verre, ne approfitta Matteo Tramoni che non sbagliare un rigore in movimento. Sotto gli occhi dei nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che sono stati ringraziati dalla Gradinata Sud con un maxi striscione i liguri prova a replicare con lo spagnolo Pedrola scatenato sulla fascia sinistra ma il Pisa si salva. Nella ripresa doccia fredda per i blucerchiati con la deliziosa parabola dai venti metri di Arena che gela tutto lo stadio Ferraris al 14' infilando il pallone nell'angolo più lontano. La Samp imposta una reazione dopo il triplice ingresso di Ghilardi, Borini e De Luca. Ci vuole poi uno straordinario Nicolas al 21' sui tentativi di De Luca e Verre, sono gli ultimi sussulti della squadra ligure prima del triplice fischio.



