Incendio 'casa' Bagnun, fermati tre minorenni

I Carabinieri del Nucleo Operativo e di Sestri Levante hanno eseguito stamani poco dopo l'alba all'ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità nei confronti di tre minorenni, accusati di essere gli autori dell'incendio che ha devastato la struttura del 'Bagnun' il 18 aprile scorso a Riva Trigoso.

Quella notte, un forte boato causato dalla deflagrazione di alcune bombole di gas svegliò l'intera frazione e le fiamme devastarono completamente la struttura di legno, 'casa' della tradizionale, omonima sagra.

I militari della compagnia Carabinieri intervenuti con i vigili del fuoco, avevano avviato immediatamente le indagini per identificare gli autori dell'evento. Nell'ambito dell'attività investigativa, i Carabinieri hanno visionato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale che hanno fornito loro importanti spunti per indirizzare le indagini. Al termine degli accertamenti, gli uomini dell'Arma hanno denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Genova tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ritenuti responsabili dell'incendio.

L'ufficio della Procura, che ha coordinato le indagini, ha avanzato al gip del Tribunale dei minorenni di Genova una richiesta di emissione di ordinanza di misura cautelare personale a carico dei tre ragazzi, che è stata accolta. I tre giovani, una volta rintracciati presso le rispettive abitazioni, sono stati condotti in tre diverse comunità e dovranno rispondere dei reati di incendio doloso e danneggiamento in concorso.



