Festival della Comunicazione tra memoria, scienza e innovazione

La decima edizione del Festival della Comunicazione, dal 7 al 10 settembre a Camogli sarà dedicato al tema della memoria e vedrà assieme UniGe, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e IiT di Genova e i grandi protagonisti del mondo scientifico per discutere di nuove scoperte, di tecnologie emergenti e di impatti culturali. Come possiamo convivere con le macchine intelligenti? Cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime evoluzioni dell'intelligenza artificiale? E che cosa raccontano - e implicano - le ultime novità scientifiche a proposito del nostro passato e della nostra storia genetica? Un viaggio tra ricerca e tecnologia, votato alla scoperta del nuovo e soprattutto a capire come le innovazioni e le scoperte di cui tanto si parla conducano a interpretazioni e sfumature altrettanto nuove del concetto stesso di memoria, tra biologia e digitale, dalla dimensione dello spazio aperto a quella della nostra natura umana.

Tra gli incontri più attesi quello con Sahra Talamo, che ha lavorato dieci anni al Max Planck Institute con il premio Nobel Svante Pääbo e ora dirige a Bologna un laboratorio specializzato in datazioni al carbonio-14, che porterà una lectio dedicata al memorabile orologio della preistoria e alle ultime ricerche scientifiche sull'interazione tra noi e i Neandertaliani. Guido Barbujani, genetista dell'università di Ferrara, prosegue anche in questa edizione gli incontri del filone pluriennale Homo sapiens trattando di sostituzioni etniche e di che cosa significhi essere una specie migrante. E poi la lectio di Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università britannica di Bath, incentrata sul convivere con le macchine intelligenti. Attesi gli incontri, tra gli altri, con Alessandro Barbero, Severgnini, Cottarelli, Metta (Iit), Tozzi, Elisa Palazzi, Dario Bressanini, Silvia Ferrara e Giorgio Vallortigara, Lorenzo Baglioni e Piergiorgio Odifreddi, Licia Troisi e Luca Perri, Caterina Boccato, Federico Taddia e Walter Riva. Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Per una parte degli appuntamenti è richiesta la prenotazione, e le prenotazioni si aprono lunedì 28 agosto alle ore 12:00.





