Per la siccità il sindaco di Cesio chiude le fontane pubbliche

Il sindaco di Cesio, comune nell'entroterra di Imperia, Fabio Natta, ha deciso di chiudere le fontane pubbliche a seguito dell'aggravarsi dello stato di emergenza idrica. Già a inizio estate, aveva vietato l'uso improprio dell'acqua potabile per annaffiatura dei giardini, lavaggio dei veicoli, riempimento di vasche e piscine.

"Queste limitazioni, unitamente al senso civico della popolazione - afferma il primo cittadino - finora hanno consentito la somministrazione di acqua potabile senza alcuna interruzione. Nel contempo la giunta ha continuato a investire risorse per l'efficientamento della rete idrica". Purtroppo, però, la situazione è sempre più grave. "Per prevenire situazioni ancora più gravi - prosegue Natta - si è reso necessario provvedere alla chiusura di tutte le fontane pubbliche, pur consapevoli del disagio che inevitabilmente si verrà a creare per i tanti utenti del territorio. Pensiamo, ad esempio, ai ciclisti e agli escursionisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA