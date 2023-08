Per emergenza incendi sindaco Taggia annulla fuochi d'artificio

A causa della emergenza incendi, il sindaco di Taggia (Imperia) Mario Conio ha annullato gli spettacoli pirotecnici in programma sabato sul Ponte Antico e in piazza Trinità, all'interno della manifestazione "Sulle orme di San Benedetto".

"Verrà tuttavia mantenuta la festa con le ambientazioni storiche a cura dei rioni San Dalmazzo, Trinità e Orso - afferma il primo cittadino - oltre alle band e alla musica organizzata in collaborazione con le attività di Taggia, nelle vie e nelle piazze del centro". E aggiunge: "E' una scelta di responsabilità e di rispetto nei confronti dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco, che da giorni sono impegnati nel tentativo di contrastare questa drammatica situazione, non semplice e in continua evoluzione. Le operazioni andranno sicuramente avanti nei prossimi giorni anche per la necessità di bonificare una vastissima area".



