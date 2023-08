Carabinieri fermano commerciante con 250 grammi di eroina

Un partita da 250 grammi di eroina è stata sequestrata, nella tarda serata di ieri, dai carabinieri a Coldirodi di Sanremo. In manette è finito un commerciante tunisino di 45 anni, incensurato.

L'uomo è stato notato e controllato in atteggiamento sospetto nei pressi di una strada di Monte Ortigara. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro contenente lo stupefacente.

In seguito a una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e un flacone di metadone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA