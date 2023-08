Calcio: Sampdoria, ad un passo l'arrivo di Coda dal Genoa

Massimo Coda è ad un passo dalla Sampdoria. L'attaccante arrivato l'anno scorso al Genoa, resterà dunque a Genova, ma cambierà maglia passando da quella rossoblù a quella blucerchiata.

L'operazione si chiuderà con la formula del prestito oneroso a 1 milione con la Sampdoria che si accollerà il pesante ingaggio del giocatore che con il Genoa ha in essere ancora due anni di contratto a 750mila euro a stagione.

Un colpo importante per la Samp che trova un attaccante di primissimo piano, seppur non più giovanissimo considerando che a novembre compirà 35 anni.

Nell'ultimo campionato di B con il Genoa ha realizzato 10 reti in 31 presenze mentre precedenza per ben due stagioni consecutive aveva raggiunto quota 20 gol.

Intanto il patron della Sampdoria Andrea Radrizzani su twitter ha voluto ringraziare i tifosi blucerchiati visto che è vicinissima la quota di 18mila abbonamenti staccati per questo campionato di serie B.



