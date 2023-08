Bruciano ancora i boschi nell'Imperiese, rogo a Pontedassio

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso della statale 28, sopra Pontedassio, in località Sarola (Imperia). Sul posto hanno operato tutta la notte i vigli del fuoco del distaccamento di Imperia e diversi volontari delle squadre antincendio. Le fiamme hanno interessato una superficie coltivata in parte a vigne e oliveti e in parte a boscaglia. Nel frattempo continuano a bruciare le alture di Sanremo tra Verezzo e Ceriana. Il terreno secco e l'assenza di pioggia rendono ancora più difficile lo spegnimento delle fiamme.



