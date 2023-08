A Palazzo Ducale di Genova in scena una battaglia tra doppiatori

Una "battaglia" tra doppiatori, a colpi di monologhi e self-tape, ma anche proiezioni, conferenze, e masterclass per scoprire i nuovi talenti del doppiaggio. È questa, in breve, la formula del Dubbing Glamour Festival, il contest nato a Portofino dall'ActorsPoetryFestival, che avrà il su culmine il 26 e 27 agosto, a Palazzo Ducale, e che in questa edizione ha trovato anche la collaborazione con il Dlcm, dipartimento di lingue contemporanea moderne dell'Università di Genova.

A sfidarsi saranno i migliori talenti, scelti fra 150 partecipanti, che animeranno il contest e potranno mettere in mostra le proprie capacità entrando in contatto con i loro potenziali futuri datori di lavoro, legati ai settori che ruotano intorno alla voce degli attori e degli autori performer.

A scegliere i migliori talenti sarà una giuria molto qualificata, composta da Annalaura Carano (Director of Theatrical Dubbing, Warner Bros. Entertainment), Eugenio Pallestrini (Presidente del Museo dell'Attore), Massimiliano Fasoli (già direttore di Cult Network Italia e vice direttore di Mediaset), Roberto Silvestri (Conduttore di Hollywood Party), Francesco Vairano (presidente AIDAC Associazione Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi, direttore di doppiaggio), Toni Biocca (Vice presidente AIDAC, dialoghista adattatore di Breaking bad), Rossella Izzo (regista, direttrice di doppiaggio, doppiatrice, attrice), Ennio Coltorti (attore, doppiatore, regista).

Momento centrale di questa edizione sarà la celebrazione del centenario della Warner Bros, il 26 agosto alle 18:30, con l'incontro con Annalaura Carano Director of Theatrical Dubbing, Warner Bros. Entertainment Italia, che sarà intervista da Roberto Silvestri e Daniela Capurro, direttrice artistica del festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA