A Milano il funerale di Toto Cutugno con le sue note

Una folla si è ritrovata questa mattina a Milano nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo per i funerali di Toto Cutugno. Ad accoglierli hanno trovato la sua musica, ovvero i motivi delle sue canzoni suonati da una fisarmonica ma anche palloncini con la bandiera italiana, o le note lungo la scalinata e accanto ai libri firma lutto.

All'arrivo del feretro del cantante deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia è partito un applauso spontaneo dei tanti che non sono riusciti ad entrare in chiesa che hanno anche intonato L'italiano.

'Vai Toto' ha urlato qualcuno mentre la bara, con sopra un cuscino di rose bianche e una rosa rossa è entrata nella chiesa.

Tantissima gente comune tra le quali si sono confusi volti noti come Mario Lavezzi, ma anche Gianni Morandi, Fausto Leali e Pupo mentre Gigi d'Alessio ha inviato una corona di fiori.



