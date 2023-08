Un georgiano per lo Spezia, ecco l'under Gelashvili

Lo Spezia Calcio ha un nuovo difensore centrale. Si tratta del georgiano Iva Gelashvili, nazionale under 21, recentemente impegnato nel campionato europeo di categoria dove è stato visionato dagli scout del club ligure. Classe 2001, arriva in prestito dalla Dinamo Batumi con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Ha svolto le visite mediche nelle scorse ore e firmato un contratto fino al 2027. È amico fraterno del connazionale Kvaratskhelia, campione d'Italia con il Napoli.

Lo Spezia sopperisce così all'infortunio di Wisniewski, che ne avrà fino alla prossima primavera. Oggi gli esami medici svolti nelle scorse ore hanno inoltre confermato una lesione di basso grado per il terzino Reca, che rimarrà a sua volta fuori per circa tre settimane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA