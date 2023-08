Testa coda col suv su A10, ferite sei persone

Una famiglia di sei persone che viaggiava a bordo di un suv francese è rimasta ferita nel pomeriggio in un incidente avvenuto al chilometro 109 dell'Autofiori, tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione Francia. Una bimba di 9 anni è stata portata in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova. Con lei anche la mamma. Gli altri quattro, il padre e i figli di 16, 13 e 3 anni sono stati portati in ospedale a Imperia. Per tutti il trasporto è avvenuto in "codice rosso" per la dinamica. Tutti infatti sono politraumatizzati. Secondo i primi accertamenti, sembra che la vettura sia andata in testa coda finendo contro il guard rail esterno della carreggiata. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto.



