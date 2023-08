Incendi nel Ponente ligure, in fiamme 300 ettari bosco

Sono circa 300 gli ettari di vegetazione andati in fumo nel vasto incendio boschivo che da giorni imperversa sulle alture di Sanremo, in località Verezzo e su quelle di Ceriana. Il dato emerge da una prima stima dei vigili del fuoco, effettuata anche con l'ausilio dell'unità aerea. La situazione più critica è a Ceriana, dove il sindaco Maurizio Caviglia ha firmato un'ordinanza di sgombero di alcune famiglie, a scopo precauzionale. A differenza della scorsa notte, quando alcuni abitanti sono stati allontanati per via delle fiamme che sono scese vicino alle case, adesso a far paura è il fumo. La decisione di procedere agli sgomberi - è in corso il censimento, ma si parla di circa 20 persone - è stata presa nel pomeriggio a margine di un vertice tra il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore e le forze dell'ordine.

"L'ordinanza viene messa a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica - ha detto il sindaco -. Il provvedimento riguarda gli abitanti di zona Mainardi, monte Colma, strada Olmo e strada Ciapela. I residenti saranno ospitati in strutture dei Comuni di Sanremo e Taggia". Gli sfollati dovrebbero restare fuori casa per uno o due giorni: dipende da quando l'aria sarà di nuovo respirabile e l'incendio sarà dichiarato sotto controllo e in bonifica. Purtroppo, il levarsi del vento in giornata non ha favorito le operazioni di soccorso, che hanno visto all'opera tre canadair, due elicotteri della Regione, con una quarantina di vigili del fuoco a terra e volontari dell'Aib.

È di 18 famiglie, per un totale di 34 persone, il bilancio degli sfollati in via precauzionale in seguito all'estensione dell'incendio boschivo di Ceriana. Di questi, la maggior parte ha trovato autonomamente una sistemazione in attesa di poter rientrare nelle rispettive abitazioni, mentre 7 persone sono state accolte nelle strutture ricettive messe a disposizione dai comuni di Ceriana, Taggia e Sanremo. I dati sono stati comunicati a Regione Liguria da parte del Comune di Ceriana. Proseguono nel frattempo senza sosta gli interventi delle squadre a terra di vigili del fuoco e Protezione Civile.



